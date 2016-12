Ganz viele Weihnachtsbäume - und nur zwei Gurte zur Sicherung. In diesem Fall musste die Polizei in der Pfalz zur Tat schreiten.

Kaiserslautern/Rinnthal. Polizeibeamte haben in der Pfalz einen mit Weihnachtsbäumen vollgestopften Lastwagen angehalten. Die Ladung sei nur von zwei Gurten zusammengehalten worden, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Das Gefährt mit rund 400 Nordmanntannen an Bord war der Polizei am Mittwoch auf der Bundesstraße 10 bei Rinnthal wegen seines maroden Aussehens und der ausgebeulten Ladeplane aufgefallen.

Die Beamten stellten fest, dass der Lkw nicht nur zum Tannentransport völlig ungeeignet war, sondern auch erhebliche technische Mängel hatte. Die Weihnachtsbäume mussten auf ein anderes Gefährt umgeladen werden. (dpa)